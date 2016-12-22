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Сервис доставки товаров Grabr получил еще $2,1 млн от инвесторов
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Вчера, 15:49
Сервис доставки товаров Grabr получил еще $2,1 млн от инвесторов

Сервис для покупки и доставки товаров из-за границы Grabr закрыл очередной раунд инвестиций, следует из его сообщения, поступившего в РБК. Помимо холдинга «Новапорт» Романа Троценко, от которого Grabr привлек $500 тыс. в феврале этого года, в новом раунде приняли участие FF Angel (структура Founders Fund), Global Founders Capital, SignalFire, а также ангел-инвесторы Диана Молдавская и Чарльз Сонгхорст. Основатели проекта собрали в общей сложности $2,625 млн. При этом основную сумму — $1,5 млн вложил фонд SignalFire бывшего партнера General Catalyst Криса Фармера.

Grabr был основан россиянами Дарьей Ребенок и Артемом Федяевым, головной офис компании расположен в Сан-Франциско. Сервис позволяет заказывать товары из любой страны мира, их доставкой занимаются обычные люди, которым «по пути» с товаром. За услугу они получают вознаграждение в 10–20% от стоимости товара, комиссия самого сервиса составляет 7%. На данный момент у сервиса 165 тыс. пользователей по всему миру. За год существования Grabr они разместили 128 тыс. заказов на сумму более $30 млн и выплатили $258 тыс. вознаграждений путешественникам, занимающимся доставкой.

Инвесторами Grabr также являются совладелец Globaltrans Константин Николаев, продавец антикварной мебели Григорий Бальцер, основатель группы «Русагро» Вадим Мошкович и владелец «Р‑Фарм» Алексей Репик. Распределение долей между акционерами компании не раскрывается.

Как подчеркнул представитель Grabr, для них речь идет не только о привлечении денег. В компании рассчитывают, что SignalFire предоставит также полную поддержку, от HR до команды инжиниринга. «Теперь нас консультируют специалисты PayPal, Uber, Airbnb и других проектов, модель и философия которых нам очень близка. Мы получили доступ к правильным ресурсам для развития и роста компании», — приводятся в сообщении слова основателя Grabr Артема Федяева. 

Теги
Роман Троценко, «Новапорт», Grabr
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