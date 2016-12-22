Путин передал секретное послание G7 через премьера Италии

Президент России Владимир Путин сообщил, что передал странам G7 послание через премьер-министра Италии Паоло Джентилиони. Однако президент отказался раскрывать содержание этого послания.

«Что касается моего месседжа, который я передал господину премьер-министру, то он носит секретный характер, и я не могу вам об этом сообщить. Это секретная информация», — заявил Владимир Путин. Как передает «Интерфакс», он это сделал с усмешкой.

Так президент прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп мог в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова раскрыть секретную информацию о запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Трамп мог передать Лаврову данные, которые указывают на личность источника разведки третьей страны в ИГ, писала Washington Post. Кроме того, президент США, предположительно, рассказал об угрозе, связанной с перевозкой и использованием гаджетов в пассажирских самолетах. В Белом доме материал издания опровергли.

Президент России в Сочи провел в среду, 17 мая, переговоры с премьером Италии, на которых обсуждались, среди прочего, ситуации в Сирии, на Украине и на Корейском полуострове.