Прокуратура проверит превышение выбросов сероводорода в Москве

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе в районе Капотни. Об этом сообщила официальный представитель надзорного ведомства столицы Елена Россохина, передает «Интерфакс».
По словам Россохиной, к проверке будут привлечены специалисты Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России. Она отметила, что в ходе проверки планируется провести ряд мероприятий, в том числе «взятие проб воздуха».
Сигналы о загрязнении воздуха поручил проверить и глава Минприроды Сергей Донской, отмечает агентство. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Росприроднадзором начата внеплановая выездная проверка в составе комиссии межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы.
«Мосэкомониторинг» 17 мая сообщил, что автоматическая станция, расположенная в Капотне, зафиксировала в ночь на среду «резкий рост содержания сероводорода в атмосфере». Данные ежедневного мониторинга состояния воздуха, опубликованные на сайте организации, показали, что по состоянию на 01:00 мск предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода в Капотне была превышена в 51,4 раза.
В ГУ МЧС России заявили, что данные о выбросе сероводорода в районе Капотня не соответствуют действительности и были зафиксированы из-за неисправности датчика «Мосэкомониторинга».