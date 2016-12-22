Синоптики пообещали к выходным в Москве до 25 градусов тепла

Потепление придет в Москву в пятницу, 19 мая. В этот день столбики термометров в столице покажут до плюс 21 градуса, по области — до плюс 22 градусов. Об этом свидетельствуют данные метеослужбы, которые опубликованы на сайте Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу метеорологов, в субботу, 20 мая, воздух в городе прогреется до плюс 23–25 градусов, с переменной облачностью и без осадков.
Температура воздуха ночью — от плюс 8 градусов до плюс 10 градусов.
В воскресенье, 21 мая, синоптики обещают облачную, но теплую погоду. В Московском регионе будет от плюс 17 до 22 градусов. Временами возможны небольшие дожди. Ночью от плюс 7 градусов до плюс 12 градусов.