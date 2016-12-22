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Синоптики пообещали к выходным в Москве до 25 градусов тепла
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Синоптики пообещали к выходным в Москве до 25 градусов тепла
Общество, 14:25
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Синоптики пообещали к выходным в Москве до 25 градусов тепла

Потепление придет в Москву в пятницу, 19 мая. В этот день столбики термометров в столице покажут до плюс 21 градуса, по области — до плюс 22 градусов. Об этом свидетельствуют данные метеослужбы, которые опубликованы на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу метеорологов, в субботу, 20 мая, воздух в городе прогреется до плюс 23–25 градусов, с переменной облачностью и без осадков.

Температура воздуха ночью — от плюс 8 градусов до плюс 10 градусов.

В воскресенье, 21 мая, синоптики обещают облачную, но теплую погоду. В Московском регионе будет от плюс 17 до 22 градусов. Временами возможны небольшие дожди. Ночью от плюс 7 градусов до плюс 12 градусов.

Теги: прогноз погоды , Гидрометцентр России , потепление , погода в Москве , потепление в Москве ...
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