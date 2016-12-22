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В Подмосковье ракетный полк с системами С-400 подняли по учебной тревоге
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13:39
В Подмосковье ракетный полк с системами С-400 подняли по учебной тревоге

В Подмосковье зенитный ракетный полк, в состав которого входят системы С-400 «Триумф», подняли по тревоге в ходе тренировок утром 17 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

После объявления тревоги зенитный ракетный полк совершил марш на «место выполнения учебной боевой задачи». На месте полк произвел условные пуски ракет из систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». После этого колонна военной техники выдвинулась в новый позиционный район. По пути в заданный район колонна отразила атаку условной диверсионной группы.

По тревоге в рамках проверки в апреле 2017 года в Подмосковье также были подняты подразделения, вооруженные системами С-300, С-400 и «Панцирь-С». В рамках учений зенитно-ракетные и радиотехнические войска были переброшены в «назначенные позиционные районы», в которых встали на боевое дежурство. В учениях принимали участие более 100 единиц вооружения и военной техники, а также более тысячи человек.

В феврале 2017 года в Подмосковье на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы заступил пятый зенитный ракетный полк, вооруженный системой С-400 «Триумф». Основной задачей полка является противовоздушная оборона Москвы и центрального промышленного района России. 

Теги
Подмосковье, С-400, зенитно-ракетный комплекс, боевая тревога
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