Кремль отказался вмешиваться в проект реновации в Москве

Кремль не собирается вмешиваться в ход реализации проекта реновации жилого фонда в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Это не вопрос кремлевской повестки дня. Это городские дела», — сказал Песков. Он добавил, что мэрия «демонстрирует готовность принимать во внимание все замечания». По словам представителя Кремля, вся «законотворческая работа», связанная с реализаций этого проекта, «происходит с учетом мнения москвичей».
Песков также добавил, что это «очень крупный, очень позитивный проект».
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Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы прошел первое чтение 20 апреля 2017 года. В начале мэрия опубликовала список из 4,5 тыс. домов, которые вошли в программу сноса. Позднее стало известно, что из списка исключат 15 домов, включенных туда по ошибке.
В Москве 14 мая прошел митинг против сноса пятиэтажек, который собрал до 30 тыс. человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти внимательно отнесутся к содержательным заявлениям, которые прозвучали на митинге.