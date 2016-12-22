В Mail.Ru Group опровергли обвинения в кибератаке на сайт Порошенко

В Mail.Ru Group опровергли обвинения о том, что компания организовала ​хакерскую атаку на сайт президента Украины Петра Порошенко. Об этом ТАСС заявил представитель пресс-службы Mail.Ru Group.

Ранее заместитель главы администрации президента (АП) Украины Дмитрий Шимкив сообщил, что сайт украинского лидера подвергся кибератакам с ресурсов «Яндекса» и «ВКонтакте». «Мы видим имитацию переходов и DDoS-атаку», — говорил Шимкив.

В Mail.Ru Group заявили, что «хладнокровно приняли» сообщения о хакерских атаках с веб-ресурсов «ВКонтакте». «Украинские коллеги просто перепутали понятия — хакерские атаки и рост трафика», — сообщили в Mail.Ru Group. Там отметили, что большой трафик был вызван высоким общественным резонансом, вызванным санкциями против российских компаний. «Ни о какой хакерской атаке говорить нельзя», — заключили в Mail.Ru Group.

В «Яндексе» агентству заявили, что информация украинской стороны о хакерских атаках — это «неправда».

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ, который предусматривает заморозку активов компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru Group. Указ вступил в силу 17 мая.