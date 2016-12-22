При крушении легкомоторного самолета в Пензенской области погиб пилот

В Пензенской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате случившегося погиб пилот, сообщил «Интерфаксу» старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.
По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в Земетчинском районе Пензенской области. Сообщение о падении самолета поступило в 10:35 мск. Иванова отметила, что воздушное судно проводило «сельхозработы по опылению полей».
Источник «РИА Новости» в экстренных службах региона заявил, что самолет «Бекас» упал возле села Матчерка.
Майя Иванова сообщила, что в данный момент на место происшествия выехал пензенский транспортный прокурор, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.
В Тамбовской области 8 мая совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Как сообщал «Интерфаксу» источник в экстренных службах, во время полета на борту возникли технические неполадки, поэтому пилот решил совершить незапланированную посадку. Собеседник отмечал, что самолет «жестко ударился о землю», в результате чего пилот получил «многочисленные травмы».