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Дворкович пообещал размер дивидендов «Газпрома» «не меньше» прошлогоднего
Материалы по теме Путин заявил об отсутствии у «Газпрома» реального денежного потока «Газпром» перенес заседание по дивидендам после слов Путина о прибыли
12:31
Дворкович пообещал размер дивидендов «Газпрома» «не меньше» прошлогоднего

Директива правительства России о размере дивидендов «Газпрома» за 2016 года пока не подготовлена, но уже сейчас можно сказать, что он будет не меньше, чем в 2016 году, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его словам, решение правительства будет принято до заседания совета директоров «Газпрома», которое намечено на 18 мая.

«Понятно, что [размер дивидендов] будет не меньше, чем в прошлом году», — сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

По итогам 2015 года «Газпром» выплатил на каждую акцию дивиденды в размере 7,89 руб., или около 187 млрд руб. в общей сложности, что составило примерно 24% прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В конце апреля 2017 года глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития обеспечить принятие решений, чтобы госкомпании по итогам 2016 года направили на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

15 мая президент России Владимир Путин отметил, что значительная доля прибыли «Газпрома» является «бумажной».

«По МСФО у такой компании, как «Газпром», большая прибыль. Но она бумажная, она на бумаге. Реального денежного потока нет, поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с Медведевым. 

Теги
«Газпром», дивиденды, Аркадий Дворкович
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