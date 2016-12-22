В Минюсте исключили последствия от иска ЛГБТ-активистов к Кадырову

Решение Международного уголовного суда по иску со стороны французских ЛГБТ-ассоциаций против главы Чечни Рамзана Кадырова «не должно иметь» юридических последствий для России, потому что Москва вышла из-под юрисдикции МУС. Такое заявление сделал глава Минюста Александр Коновалов.

«В прошлом году Россия заявила о своем намерении не стать участником Международного уголовного суда», — приводит слова Коновалова «Интерфакс».

Три французские ЛГБТ-ассоциации, Stop Homophobie, Mousse и Comité Idaho France, накануне, 16 мая, обратились в МУС с просьбой проверить сообщения о преследовании геев в Чечне и при необходимости привлечь к ответственности Кадырова. Представители ассоциаций считают, что в происходящем в Чечне есть «признаки геноцида», а Москва не провела должного расследования. Представитель Кадырова Альви Каримов заявил РБК, что правительство Чечни уже дало все необходимые комментарии по ситуации с геями в республике и что «самого события не существует».

О преследовании и притеснении геев в Чечне написала в апреле «Новая газета» на основе проведенного расследования. Журналисты издания узнали о том, что в республике были задержаны или убиты десятки людей из-за их сексуальной ориентации. Власти Чечни опровергали содержание статьи. Позже Кадыров заявил о том, что Грозный готов сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании. Информация о притеснении геев привлекла внимание международной общественности, включая канцлера Германии Ангелы Меркель.