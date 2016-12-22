Разработчик пообещал показать модернизированный Ту-22М3М в 2018 году

Презентация первого модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М состоится в 2018 году, работы по его созданию идут согласно графику. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал гендиректор «Туполева» Александр Конюхов.

Бомбардировщики Ту-22М3 производятся с 1978 года и состоят на вооружении Вооруженных сил СССР и России с 1989 года. Они способны поражать цели на расстоянии до 2200 км от аэродрома базирования, развивая скорость до 2000 км/ч. Их взлетная масса составляет до 124 т, а практический потолок полета — 14 тыс. м, следует из справки на сайте «Туполева».

С 2011 года ремонтом и модернизацией Ту-22М3 занимается Казанский авиазавод. В последнее время эти самолеты активно применяются в операциях Воздушно-космических сил России в Сирии.

Ту-22М3 планировалось задействовать в параде Победы в Москве в 2017 году, но Минобороны отменило воздушную часть из-за плохой погоды.