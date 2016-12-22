Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили синоптики в Москве 17 мая, ветер будет дуть с порывами до 17 м/с. Об этом сообщили в столичном метеобюро, передает «РИА Новости».
По словам синоптиков, сейчас погодой в Москве управляет «глубокий циклон», а с северо-запада надвигается антициклон, поэтому в среду, 17 мая, в столице будут наблюдаться «большие градиенты» атмосферного давления. Порывистый северный ветер сохранится весь день.
Синоптики обещают в этот день облачную с прояснениями погоду. Местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха в Московском регионе поднимется до плюс 9–11 градусов, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Атмосферное давление к середине дня вырастет до 754 мм ртутного столба.
Синоптики объявляют штормовое предупреждение уже второй день подряд. Накануне в московском метеобюро заявили об усилении ветра в Москве до 15 м/с.