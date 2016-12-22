Минюст предложил дать дополнительные гарантии жителям сносимых пятиэтажек

Владельцам квартир в домах, которые пойдут под снос по программе реновации, нужно предоставить дополнительные гарантии. Об этом заявил глава Министерства юстиции России Александр Коновалов, передает «РИА Новости».

«Минюст делал отзыв на законопроект о реновации и отмечал в нем, что необходимы дополнительные гарантии собственникам помещений, которые пойдут под снос», — рассказал Коновалов.​

Ранее свое заключение по готовящемуся законопроекту о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при проведении реновации в Москве дала столичная прокуратура. Рассмотрев проект, ведомство заявило, что текст нуждается в доработке. В частности, авторы документа не оговаривают правовых последствий голосования собственников за исключением из программы реновации на собрании многоквартирного дома, указали в прокуратуре.

Проект о дополнительных гарантиях был внесен в Мосгордуму 13 мая мэром столицы Сергем Собяниным.

Накануне Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о реновации жилых домов в Москве на 5 июля. Как уточнил председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, парламентские слушания законопроекта пройдут в июне, а второе чтение пройдет после обсуждения поправок.