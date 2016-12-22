Медведеву предложили запретить на телевидении сцены с распитием алкоголя

Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложил российскому правительству запретить демонстрацию потребления спиртных напитков на телевидении с 06:00 до 23:00. Об этом говорится в обращении ЦРНАП к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

ЦРНАП разработал законопроект, согласно которому запрещается показывать распитие крепких напитков «в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах». В организации считают, что в большинстве случаев демонстрация сцен с употреблением алкогольных напитков «следует воспринимать» как «скрытую рекламу», а точнее «стимулирование (маркетинг) потребления алкогольной продукции».

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин пояснил РБК, каким образом предлагается осуществлять запрет.

«Фильмы типа «Особенности национальной охоты» не должны демонстрироваться с 6:00 до 23:00 по местному времени. Детей спать уложите и наслаждайтесь. Если говорить про такие фильмы, как «Мимино», которые не про пьянку, но где есть сцены [употребления алкоголя], то эти сцены должны либо вырезаться из фильма, либо в определенный момент экран должен закрываться», — рассказал он. Шапкин добавил, что режиссеры, ​снимая новые фильмы, должны будут иметь в виду этот закон и также исключать соответствующие сцены еще на стадии производства.

Контролировать исполнение закона, по словам Шапкина, предлагается юридическим отделам телекомпаний, ФАС и Роскомнадзору. Изначально за демонстрацию сцен употребления алкоголя в неположенное время должно быть предупреждение, считает Шапкин. «А затем ответственность должна усиливаться, к 2020 году она должна быть внушительной», — уточнил он.