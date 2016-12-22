Тинькофф Банк рассказал о росте рынка кредитных карт впервые за два года

Рынок кредитных карт в первом квартале 2017 года в России вырос на 2,3% и достиг отметки в 1,021 трлн руб. Рост наблюдается впервые за два года, отметили специалисты Тинькофф Банка в собственном исследовании.

Причину произошедшего специалисты увидели в росте портфелей Тинькофф Банка (на 7,4 млрд руб. до 109,8 млрд руб., что составляет 10,8% рынка), а также Сбербанка (на 17 млрд руб. до 444,9 млрд руб., что составляет 43,6% рынка). Самое крупное сокращение доли рынка (падение на 0,5%) наблюдалось у банка «Русский стандарт».

В банке отметили и то, что изменился состав лидирующих банков на рынке: Райффайзенбанк вошел в список десяти крупнейших игроков из-за сокращения портфеля «Бинбанк Кредитные карты». Портфель Райффайзенбанка специалисты оценили в 15,5 млрд руб.

По мнению председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, эти данные свидетельствуют о конце падения рынка кредитных карт. Стабилизировался он еще в конце 2016 года. «Мы ожидаем, что на фоне улучшения экономической ситуации и оздоровления рынка, рост рынка кредитных карт продолжится», — заявил он.

Специалисты банка отталкивались от данных Центробанка и учитывали в исследовании цифры по непросроченной задолженности.