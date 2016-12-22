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Ярош прокомментировал участие своего охранника в конфликте с таксистами
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Ярош прокомментировал участие своего охранника в конфликте с таксистами
Общество, 10:19
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Ярош прокомментировал участие своего охранника в конфликте с таксистами

Депутат Верховной рады, лидер партии «ДИЯ» Дмитрий Ярош прокомментировал участие своего охранника Михаила Навроцкого в конфликте с таксистами, в результате которого двое из них получили ранения. Об этом сообщает издание ​LB.ua со ссылкой на заявление Яроша в Facebook.

Конфликт произошел в городе Каменское Днепропетровской области. Как сообщал глава Каменского отделения «Правого сектора» (организация запрещена в России) Аскольд Можейко, в нем участвовал охранник Дмитрия Яроша.

По словам Яроша, Навроцкий — «не просто» его охранник, а «боевой собрат», который «прошел Майдан и «по сей день активно участвует в боях русско-украинской войны».

Ярош призвал общественность с пониманием отнестись к случившемуся. Однако он отметил, что оправдывать охранника не собирается. Депутат подчеркнул, что «участие в войне — не индульгенция, которая освобождает от всех грехов». По его словам, Навроцкий, «отмечая свой день рождения», нарушил «конкретные инструкции как себя вести», за что «будет нести заслуженное наказание».

«Давить на следствие и суд, кричать о «предательстве» и «политическом преследовании добровольцев» не буду. От правоохранителей требовал и требую человеческого отношения ко всем без исключения гражданам. Юридическая и медицинская помощь Михаилу оказывается всесторонняя», — заявил Ярош.

Конфликт в Каменском произошел после отказа одного из таксистов отвечать на приветствие националистов «Слава Украине!». Как сообщал портал «Событие», двое пассажиров нанесли удар одному из водителей сзади, когда он отвернулся, чтобы отсчитать сдачу. Затем неизвестные выстрелили мужчине в обе ноги. На место конфликта приехали другие таксисты, один из них также получил огнестрельное ранение.

Теги: стрельба , Дмитрий Ярош , таксист
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