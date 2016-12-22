В Совбезе России заявили о «деструктивной деятельности» зарубежных НПО

Опубликовано видео избиения охраной Эрдогана демонстрантов в Вашингтоне

Мединский посоветовал «лечиться» авторам запрета георгиевских ленточек

Путин пошутил про выговор Лаврову из-за секретной информации

Неудобный интернет: почему Украине пригодился российский опыт запретов

Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов

Путин передал секретное послание G7 через премьера Италии

Кремль отреагировал на идею запрета сцен с распитием алкоголя на ТВ

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Кремль отказался вмешиваться в проект реновации в Москве

В Подмосковье ракетный полк с системами С-400 подняли по учебной тревоге

В Кремле прокомментировали обвинения в кибератаке на сайт Порошенко

Мосгордума приняла столичный закон о реновации

В Минюсте исключили последствия от иска ЛГБТ-активистов к Кадырову

Омбудсмен предложила Госдуме четыре поправки в закон о реновации

Минкультуры ответило на предложение запретить сцены с распитием алкоголя

Госдума одобрила введение надзора за вышедшими из тюрьмы экстремистами

В Минюсте рассказали об отсутствии планов ликвидировать «Открытую Россию»

Киев заявил об отсутствии плана силового возврата Донбасса

Конгресс США потребовал от ФБР записи со встреч Коми с Трампом

Указ Порошенко о блокировке российских соцсетей вступил в силу