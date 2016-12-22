В Совбезе России заявили о «деструктивной деятельности» зарубежных НПО

Неправительственные организации (НПО) ведут «деструктивную деятельность», которая направлена на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России. Преимущественно такая активность наблюдается у иностранных НПО. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин, передает ТАСС.
Он отметил, что власти смогли обеспечить «стабильную общественно-политическую обстановку в стране».
Приоритетами в работе властей по этому направлению являются борьба с распространением экстремистских идей среди молодежи и с каналами финансирования экстремизма, а также «профилактика межнациональных конфликтов», передает слова Гребенкина ТАСС. Кроме того, власти России борются с проявлениями экстремизма в интернете, сказал он.
В целом ситуация в сфере противодействия экстремизму является стабильной, контролируемой, отметил замглавы Совбеза. Рост числа зарегистрированных властями правонарушений, связанных с экстремизмом, он объяснил тем, что активность работы властей по реагированию на такие случаи выросла.
«Так, в 2016 году выявлено 1450 преступлений экстремистской направленности, что на 9,1% больше, чем в 2015 году», — заявил Гребенкин.Во вторник, 16 мая, газета «Известия» сообщила о планах создания в Госдуме Совета по культуре, религии и межнациональным отношениям при спикере палаты Вячеславе Володине. Этот орган будет рассматривать, среди прочего, проблемы, связанные с экстремизмом в сфере культуры. Однако точные состав и структура этого органа пока не известны.