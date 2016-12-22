Московский НПЗ не зафиксировал превышений выбросов сероводорода

Московский НПЗ (входит в состав «Газпром нефти»), находящийся районе Капотня, заявил, что превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода в ночь на 17 мая зафиксировано не было. Об этом свидетельствуют данные комплексной системы экологического мониторинга завода, сообщила пресс-служба предприятия агентству «Интерфакс».

По данным пресс-службы, работа МНПЗ происходит в штатном режиме.

Ранее, 17 мая, «Мосэкомониторинг» сообщил, что автоматическая станция, расположенная в Капотне, зафиксировала в ночь на среду «резкий рост содержания сероводорода в атмосфере». Данные ежедневного мониторинга состояния воздуха опубликованы на сайте организации.

Согласно данным мониторинга, по состоянию на 01:00 мск, предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода в Капотне была превышена в 51,4 раза, по состоянию на 02:00 мск — в 38,93 раза. К 06:00 мск уровень сероводорода опустился до 2,9 ПДК м.р. По данным на 8:00 мск, концентрация сероводорода повысилась до 5,21 ПДК м.р.

В других районах Юго-Восточного административного округа «Мосэкомониторинг» не обнаружил превышения ПДК в прошедшую ночь.

В ночь на 14 мая станция автоматического контроля зафиксировала 17-кратное превышение ПДК м.р. сероводорода в районе Орехово-Борисово Южное.

В МЧС заявили, что жалоб от жителей столицы к ним не поступало. По данным экстренной службы, «никаких превышений не было». «Обычно если какое-то превышение бывает, то жалобы поступают», — сообщили РБК в пресс-службе московского управления МЧС.