Московский НПЗ возобновил прием нефти после ремонтных работ

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) начал принимать нефть из системы «Транснефти». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

При этом 14–16 мая выпуск нефтепродуктов осуществлялся по плану, добавил собеседник агентства.

В понедельник, 15 мая, советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что днем ранее МНПЗ прекратил прием нефти и сдачу готовой продукции из-за нештатной ситуации. В то же время на предприятии заявили, что нештатной ситуации не было и приостановка приема нефти была связана с ремонтными работами. В компании также отметили, что данные комплексной системы экологического мониторинга завода не фиксировали превышений по выбросам загрязняющих веществ.

В Министерстве энергетики сообщили, что работа МНПЗ будет возобновлена в течение двух-трех суток и заверили, что ситуация вокруг завода не окажет влияния на топливное обеспечение Московского региона, запасы которого превышают нормативный показатель в десять​ суток.

В ночь на 14 мая, Мосэкомониторинг зафиксировал превышение предельно допустимой нормы концентрации сероводорода на юге Москвы (в районе Орехово-Борисово Южное) в 17 раз.

Выброс сероводорода в районе Капотня, где расположен МНПЗ, был зафиксирован также в среду, 17 мая. Согласно данным Мосэкомониторинга, в 01:00 мск предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) сероводорода в районе была превышена в 51,4 раза.

В МЧС при этом заявили, что в ведомство не поступало никаких жалоб от москвичей. «По нашим данным, никаких превышений не было. Жители не жаловались. Обычно если какое-то превышение бывает, то жалобы поступают», — заявили РБК в пресс-службе управления МЧС по Москве.