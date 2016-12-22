Челябинскую кредитную компанию заподозрили в оскорблении чувств верующих

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области возбудило дело против микрофинансовой организации за распространение рекламы с использованием «религиозного христианского символа». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным УФАС, компания распространяла карманные календари, на которых вместе с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…», также был напечатан текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа.

В ведомстве отметили, что использование в рекламе этих религиозных символов «содержит признаки нарушения законодательства о рекламе», поскольку «может являться оскорбительным для чувств верующих». Это регламентируется ч.6 ст.5 закона о рекламе. С мнением УФАС согласились 17 из 19 участников экспертного совета, который был создан при ведомстве. Позицию антимонопольного органа разделили также 270 участников опроса на сайте службы.

По данным «Коммерсанта», речь идет о компании МФО «Удобные деньги». Как сообщил изданию гендиректор компании «Удобные деньги» Василий Орлов, в рекламе нет ничего оскорбительного. Напротив, она адресована именно верующим. Он отметил, что среди клиентов компании «много православных». «Это для них мы выпустили календарик с молитвой, который они могли сами взять в офисах нашей МФО», — заявил Орлов. Он подчеркнул, что раздача их «в качестве рекламных материалов не проводилась».