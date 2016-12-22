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Вчера, 21:52
Российско-китайский фонд подал заявку на инвестиции в «Яндекс.Такси»

Российско-китайский инвестиционный фонд подал заявку на инвестиции в сервис «Яндекс.Такси». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

Он отметил, что «Яндекс.Такси» является «довольно высокотехнологической компанией на российском рынке». «Скорее всего, Российско-китайский инвестфонд будет инвестировать в эту компанию», — сказал Дмитриев.

В интервью телеканалу «Россия 24» он подчеркнул, что Росcийско-китайский инвестиционный фонд осуществил уже 19 инвестиций, которые являются «крайне доходными». Он добавил, что всего вложено около $5 млрд в совместные проекты Китая и России.

В конце апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестсообществе сообщила, что сервис «Яндекс.Такси» намерен продать от 12,5 до 16,7% в компании и привлечь $150–200 млн. По словам источников, организатором сделки выступил JP Morgan. «Яндекс.Такси» таким образом оценивается в $1,2 млрд, отмечало издание.

В качестве потенциальных участников сделки «Коммерсантъ» также назвал Сбербанк, ВТБ, фонд Baring Vostok и РФПИ, а также Hyundai Motor.

Российско-китайский инвестиционный фонд был создан РФПИ и компанией China Investment Corporation в 2012 году. Основной задачей фонда является обеспечение высокой доходности инвестиций в проекты, которые отражают все более крепкие экономические отношения между Россией и Китаем, отмечается на сайте РФПИ. 

Теги
«Яндекс.Такси», Инвестиции, Российско-китайский инвестфонд
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