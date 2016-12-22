Минобороны назвало причину отсутствия ущерба от вируса WannaCry

Министерство обороны использует программное обеспечение отечественного производства с особым форматом данных и операционной системой, поэтому вирус WannaCrу не смог нанести ущерб процессу управления войсками. Об этом источник в министерстве сообщил ТАСС и «Интерфаксу».

По словам собеседника агентств, вирус использует скрытые уязвимости распространенной операционной системы Windows, поэтому у него не было «даже призрачных шансов» нанести ущерб ведомству.

Кроме того, компьютеры министерства, имеющие доступ к интернету, также защищены современными системы защиты отечественной разработки. «Все атаки WannaCry на информационную инфраструктуру ведомства в сетях интернет были своевременно выявлены и оперативно заблокированы», — сказал источник.

Что известно об атаке хакеров на Россию

Глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry началась 12 мая. Вирус-вымогатель заразил сотни тысяч компьютеров по всему миру. Под атаку хакеров также попали компьютеры государственных учреждений, в том числе в РЖД, Минздраве, Сбербанке, МЧС и МВД.