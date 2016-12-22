Участникам ПМЭФ разрешили посещать музеи Петербурга по бейджу

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут посетить музеи Санкт-Петербурга и дворцово-парковые ансамбли в его пригородах по бейджу участников. Как сообщает ТАСС, об этом заявили на заседании оргкомитета форума в Санкт-Петербурге 16 мая.

В частности, по бейджу участника ПМЭФ можно будет посетить Екатерининский парк, Александровский парк в Царском Селе, Русский музей, Государственную академическую капеллу Санкт-Петербурга. На заседании оргкомитета советник президента России Антон Кобяков заявил, что в этом году запланировано «более 50 мероприятий — выставки, концерты, благотворительные мероприятия».

Также в историческом центре Санкт-Петербурга для участников будут открыты Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок, Летний сад и Летний дворец Петра I, Михайловский сад и домик Петра I. Также в культурную программу форума войдут мероприятия, посвященные Индии, — стране-гостю ПМЭФ. Будут представлены национальные индийские танцы и блюда индийской кухни.

Форум ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня 2017 года. В этом году подготовительная часть форума выросла с 72 до 108 мероприятий, хотя их итоговое число может измениться, уточнил Антон Кобяков. Программа форума включает в себя четыре раздела: динамика глобальной экономики, вопросы формулирования российской экономики, новые технологии и человеческий капитал как ключевой вектор развития.

Также в программу форума входят проведение сессии БРИКС и форума «Деловой двадцатки» по международной торговле и инвестициям. Главным мероприятием ПМЭФ станет пленарное заседания 2 июня, в котором примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн. Дискуссию будет вести телеведущая американского телеканала NBC Мегин Келли.