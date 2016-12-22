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ФАС не одобрила схему передачи Росавтодору управления рекламой у трасс
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Вчера, 17:35
ФАС не одобрила схему передачи Росавтодору управления рекламой у трасс

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала необоснованным законопроект, предлагающий передать Росавтодору статус оператора рекламных щитов вдоль федеральных трасс. Об этом сообщает RNS со ссылкой на ответ ФАС на запрос издания.

Как сообщает агентство, ФАС направила соответствующую позицию в правительство.

По данным заместителя начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяны Никитиной, законопроект, в котором и местные власти, и Росавтодор имеют право размещать и устанавливать рекламные щиты на территории одного муниципального образования, необоснован.

По мнению Никитиной, ФАС не отрицает возможности передачи Росавтодору права утверждать размещение рекламных конструкций в придорожной зоне. Такая инициатива может позволить владельцу федеральных трасс реализовать свои полномочия «в полной мере», подчеркнула заместитель начальника.

Как сообщает RNS со ссылкой на Минтранс, министерство поддерживает позицию Росавтодора.

Росавтодор разыграл на торгах запрещенные муниципалами рекламные щиты

РБК писал ранее, что у рекламных щитов, располагаемых вдоль федеральных дорог, нет определенного статуса. Как считают местные власти, рекламные щиты размещаются на «неразграниченной муниципальной территории», однако Росавтодор отмечает, что данная земля находится в границах полос отвода и подконтрольна ему.

Таким образом, по данным Росавтодора, в 2015–2016 годах только в Московской области было демонтировано более 1 тыс. незаконных рекламных конструкций.

В настоящее время Госдума готовит законопроект о внесении поправок в закон «О рекламе». Согласно документу, Росавтодор сможет самостоятельно утверждать схемы размещения рекламных конструкций в полосе отвода без дополнительного согласования с муниципалитетами, проводить торги и демонтаж щитов.

Как сообщал ранее «Коммерсантъ», поправки в закон «О рекламе» не поддерживает Минэкономразвития. 

Теги
реклама, ФАС, Росавтодор
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