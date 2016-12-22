Биржи слабо отреагировали на введенные Порошенко санкции

В ходе вторничных биржевых торгов стоимость акций компаний, включенных президентом Петром Порошенко в санкционный список, существенно не изменилась.

В частности, цена акций «Яндекса» на Московской бирже после сообщений о решении украинских властей заблокировать доступ к его сервисам снизилась до 1565,5 руб., что на 3,3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.Ru Group на Лондонской фондовой бирже на минимуме опускалась во вторник до отметки $25,56, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоимость акций РБК на Московской бирже во вторник опускалась до 7,85 руб., что примерно на 5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Акции МТС (под санкции на Украине попала «дочка» сотового оператора «Энвижн Груп» и связанные с ней «Энвижн-Украина», «Энвижн-Холдинг» и «Энвижн-Активы») дешевели сегодня до 238,75 руб. (-3,14%).

Однако ближе к вечеру ценные бумаги попавших под украинские санкции компаний сумели отыграть все или часть потерь. К 17:00 мск стоимость акций «Яндекса» составляла 1621 руб. (плюс 0,12% к закрытию предыдущих торгов, акций РБК — 8,015 руб. (-3,08%), акций МТС — 245,45 руб. (-1,64%), GDR Mail.ru Group — $26,86 (-0,5%).