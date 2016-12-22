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Привилегированные акции «Транснефти» упали более чем на 7%
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Вчера, 11:46
Привилегированные акции «Транснефти» упали более чем на 7%

Рынок акций в России во вторник, 16 мая, открылся снижением. Лидером падения, по данным Московской биржи, стали акции «Транснефти».

К 11:15 мск снижение стоимости акций компании составило 7,3%. Как сообщает «Интерфакс», причиной подобного падения стало снижение веса привилегированных акций «Транснефти» индексным провайдером MSCI. Агентство отмечает, что MSCI «сократил free float «Транснефти» до 30%, несмотря на то что по-прежнему нет официальной информации относительно покупателя 71% привилегированных акций компании».

В то же время небольшой рост показали акции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), ВТБ и АО «Дикси».

В конце апреля стало известно, что покупателями крупнейшего миноритарного пакета «Транснефти» стали НПФ «Газфонд пенсионные накопления», управляющая компания ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» и Российско-китайский инвестиционный фонд. Предыдущим владельцем пакета из 71% акций была инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича, однако она продала их в конце марта. 

Теги
«Транснефть», акции
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