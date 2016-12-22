ФАС предложила обнулить субсидии для ФПК на перевозки в плацкарте

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обнулить субсидии на перевозки в плацкарте и общих вагонах для Федеральной пассажирской компании (ФПК). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект указа, разработанный ведомством.

Субсидии на перевозки в указанных типах вагонов ФАС предложило обнулить на 2017 и 2018 годы. Как поясняет «Коммерсантъ», в ведомстве считают необходимым «свести к нулю разницу между экономически обоснованным уровнем тарифа на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах и доходами от таких перевозок».

В настоящее время перевозки в плацкарте и общих вагонах считаются социально значимыми, поэтому государство участвует в регулировании цен на них, компенсируя разницу между установленным тарифом и себестоимостью. Каждый год ФАС фиксирует разницу между этими показателями, которая должна быть выплачена из бюджета. В прошлом году на 2017 год прогнозный уровень разницы между тарифом перевозки и себестоимостью был установлен на 18,3% для плацкарта и 32,2% для общего вагона. Всего в бюджете на этот год было заложено 9,7 млрд руб. на субсидии для ФПК.

ФПК является «дочкой» РЖД в сфере обслуживания поездов дальнего следования. В октябре 2016 года Счетная палата установила, что субсидия, которую выделила государство компании, превышает реальный уровень выпадающих доходов. В 2014 году превышение оказалось в размере 2 млрд руб., а в 2015 году — в размере 445 млн руб.