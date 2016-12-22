Путин не исключил сдвига сроков арктических проектов «чуть-чуть вправо»

Президент России Владимир Путин заявил, что проекты по строительству ледокольного флота в Арктике могут быть сдвинуты «чуть-чуть вправо». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай на саммите «Один пояс — один путь».
«Существуют планы строительства ледокольного флота, причем и атомного флота, и с другими современными установками. Они будут продолжаться», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РБК. При этом Путин отметил, что эти проекты «могут сдвигаться чуть-чуть вправо».
Путин в Пекине: как Россия встраивается в китайский Шелковый путь
Среди причин отсрочки реализации проектов в Арктике он назвал недостаток бюджетного финансирования и «необходимость использовать определенный объем оборудования в северных морях по готовности соответствующих проектов».
«Бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование — не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития», — подчеркнул глава государства. По его словам, «главным инструментом экономического развития являются внебюджетные, частные инвестиции».
Для того, чтобы их привлекать, нужно создавать соответствующие условия, для этого и создаются те программы, о которых я говорил», — объяснил президент.
«Мы будем подходить к этому серьезно, системно, без выпячивания какой-то части нашей работы», — сказал он, пояснив, что имеет в виду работу не только правительства, но и бизнеса. По его словам, в проекте «Ямал СПГ» в этом году должна начать работу первая очередь. «К этому времени должны быть готовы и ледоколы, и танкеры», — уточнил Путин. Он отметил, что недавно был готов новый танкер, который заходил в порт Сабетта.
Саммит «Один пояс — один путь» прошел 14 и 15 мая в Пекине. Участие в мероприятии принимают президенты и премьеры 29 государств. Во время встречи с лидером КНР Путин отметил, что саммит важен для двусторонних отношений, поскольку странам «нужны новые механизмы сотрудничества, раскрытия дверей друг для друга, снятия различных барьеров и препятствий, прежде всего в сфере экономики».
«Существуют планы строительства ледокольного флота, причем и атомного флота, и с другими современными установками. Они будут продолжаться», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РБК. При этом Путин отметил, что эти проекты «могут сдвигаться чуть-чуть вправо».
Путин в Пекине: как Россия встраивается в китайский Шелковый путь
Среди причин отсрочки реализации проектов в Арктике он назвал недостаток бюджетного финансирования и «необходимость использовать определенный объем оборудования в северных морях по готовности соответствующих проектов».
«Бюджетных денег никогда ни на что не хватает, но бюджетное финансирование — не панацея от всех бед, не является главным инструментом экономического развития», — подчеркнул глава государства. По его словам, «главным инструментом экономического развития являются внебюджетные, частные инвестиции».
Для того, чтобы их привлекать, нужно создавать соответствующие условия, для этого и создаются те программы, о которых я говорил», — объяснил президент.
«Мы будем подходить к этому серьезно, системно, без выпячивания какой-то части нашей работы», — сказал он, пояснив, что имеет в виду работу не только правительства, но и бизнеса. По его словам, в проекте «Ямал СПГ» в этом году должна начать работу первая очередь. «К этому времени должны быть готовы и ледоколы, и танкеры», — уточнил Путин. Он отметил, что недавно был готов новый танкер, который заходил в порт Сабетта.
Саммит «Один пояс — один путь» прошел 14 и 15 мая в Пекине. Участие в мероприятии принимают президенты и премьеры 29 государств. Во время встречи с лидером КНР Путин отметил, что саммит важен для двусторонних отношений, поскольку странам «нужны новые механизмы сотрудничества, раскрытия дверей друг для друга, снятия различных барьеров и препятствий, прежде всего в сфере экономики».