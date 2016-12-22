Путин не исключил сдвига сроков арктических проектов «чуть-чуть вправо»

Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет

«Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества

Медведев призвал задуматься о регулировании блокчейна

Московский НПЗ возобновил прием нефти после ремонтных работ

СМИ узнали о возможном запрете на импорт муки для кормов для животных

Экономисты раскритиковали налоговый маневр

Власти Крыма рассказали о сложности конкуренции с Турцией в сфере туризма

Пределы согласия: почему экспортеры нефти вынуждены договариваться

Высший хозсуд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6,5 млрд

ФАС предложила обнулить субсидии для ФПК на перевозки в плацкарте

Россия за месяц увеличила вложения в облигации США на $13,5 млрд

Минэкономразвития допустило падение инфляции в 2017 году ниже 3%

«Транснефть» сообщила о нештатной ситуации на НПЗ в Москве

Нефть выросла на фоне заявлений о возможном продлении заморозки добычи

Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года

Москва и Эр-Рияд заявили о консенсусе по продлению заморозки добычи нефти

В ЦБ рассказали о рисках занижения курса рубля

Верховный суд облегчил нагрузку на предпринимателей

Китай выделит $124 млрд на новые проекты Шелкового пути

Китай и Грузия подписали соглашение о свободной торговле