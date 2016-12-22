Экс-гендиректора «дочки» «Газпрома» обвинили в растрате 223 млн руб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и обвинил по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата) бывшего генерального директора дочерней компании «Газпрома» — АО «ДРАГА» Александра Караваева. Об этом сообщается на официальном сайте СК России.



Как отмечается в сообщении, его обвиняют в растрате денежных средств данного акционерного общества, которые были размещены в ИнтрастБанке.

По версии следствия, с марта 2013 года по сентябрь 2014 года Караваев, который занимал на тот момент должность генерального директора «ДРАГА», получил от данного акционерного общества 223 млн руб. Затем он, пользуясь своим служебным положением, растратил данные ему средства в пользу бенефициарных владельцев ИнтрастБанка, которые были его близкими родственниками. Как отмечается в сообщении СК, Караваев задержан и заключен под стражу.

Кроме того, Следственный комитет России предъявил обвинение в рамках уголовного дела по ч.2 ст.201, ч.4 ст.160 УК РФ (злоупотребление полномочиями, растрата) бывшему исполняющему обязанности правления ИнтрастБанка Борису Епифанову.

Как отмечается в сообщении, 16 сентября 2014 года ЦБ России отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций и признал его банкротом. Банк России пришел к выводу, что данное кредитное учреждение было неспособно исполнять требования перед своими кредиторами из-за потери ликвидности. Также в банке проводились сомнительные банковские операции, заявили в ЦБ.

ИнтрастБанк был основан в 1994 году. Его головной офис находился в Москве. Кроме того, у банка были филиалы в шести городах России, а именно в Санкт-Петербурге, Самаре, Воронеже, Волжском, Ижевске и Смоленске.