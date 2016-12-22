Акции МГТС подорожали почти на 40%

Стоимость акции ПАО «Московская городская телефонная сеть» на Московской бирже выросла почти на 40% на фоне рекомендации совета директоров компании о размере дивидендов за 2016 год.

На пике роста стоимость бумаг достигла нового исторического максимума в 1241 руб. за штуку, что на 39,125% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее сегодня совет директоров МГТС объявил о рекомендации общему собранию акционеров компании направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере почти 22,2 млрд руб. При этом на выплаты по привилегированным акциям должно быть потрачено свыше 3,6 млрд руб., а на выплаты по обыкновенным акциям — более 18,5 млрд руб. Выплаты составят по 233 руб. на акцию каждого вида.