Чистая прибыль ВТБ в первом квартале выросла в 46 раз

Чистая прибыль банка ВТБ в январе—марте 2017 года составила 27,6 млрд руб., что в 46 раз превышает показатель первого квартала предыдущего года (600 млн руб.), следует из отчета, подготовленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
В сообщении банка увеличение прибыли объясняется ростом чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов «на фоне стабильного качества кредитного портфеля и строгого контроля за расходами».
Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин пояснил, что улучшить показатели помогли принимаемые меры по контролю издержек, а также синергетический эффект от интеграции Банка Москвы в 2016 году.
«Результаты группы за первый квартал 2017 года демонстрируют рост доходов от основной деятельности, а также продолжающееся улучшение структуры фондирования и эффективности затрат на фоне существенного роста объемов розничного кредитования», — отметил Костин, слова которого приводятся в сообщении ВТБ.