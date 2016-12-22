Путин заявил о повышении реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в данный момент повышаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Глава России в рамках форума «Один пояс — один путь» провел встречу с президентом Чехии Милошем Земаном. Чешский лидер обратил внимание ​на возросшее числа туристов из России.

«Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились у нас, к сожалению, в результате кризиса. Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», — заявил Путин.

В феврале Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что реальные располагаемые доходы россиян (скорректированная на уровень инфляции сумма, которая остается в распоряжении после обязательных платежей) в январе 2017 года увеличились в годовом исчислении на 8,1%. При этом спустя месяц в ведомстве заявили, что по сравнению с февралем 2016 года, реальные доходы россиян упали на 4,1%.