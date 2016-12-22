На Украине число миллионеров сократилось на четверть

За 2016 год на Украине Государственная фискальная служба (ГФС) зафиксировала доход более 1 млн гривен у 3504 человек. По сравнению с 2015 годом количество миллионеров уменьшилось на 1180 человек, таким образом, их число сократилось на 25%, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте службы.

Больше всего миллионеров наблюдается в Киеве — 1686 человек, 287 — в Харьковской области, 216 — в Днепропетровской и 211 — в Одесской.

При этом общие суммы доходов миллионеров по сравнению с прошлым годом выросли на 13%, т.е. на 3,2 млрд гривен, уточнил он.

В ходе нынешней кампании подачи деклараций отчеты об имущественном состоянии и доходах подали около 513 тыс. украинцев. Самыми активными в этом плане были жители следующих областей: Запорожской — 50 тыс. человек, Одесской — около 46 тыс., Николаевской — 44 тыс. и Днепропетровской — почти 38 тыс.

Общая сумма задекларированных доходов равняется 50,8 млрд гривен, это на 1,4 млрд гривен (на 4%) превышает сумму за аналогичный период 2015 года.

В мировой ежегодный список миллиардеров Forbes в 2017 году вошли только шесть украинцев. Среди них 351-е место занял Ринат Ахметов, остающийся самым богатым гражданином Украины, состояние которого оценивается в $4,6 млрд. Второе место среди украинцев и 1468-е в списке Forbes занял Геннадий Боголюбов, являющийся сооснователем группы «Приват». Его состояние оценивается в $1,4 млрд.

В список также вошли владелец компании «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк — $1,2 млрд, контролирующий финансово-промышленную группу «Финансы и кредит» предприниматель Константин Жеваго — $1,2 млрд, совладелец группы «Приват», экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский — $1,1 млрд, а также основатель инвестиционной группы EastOne Виктор Пинчук — $1,1 млрд.