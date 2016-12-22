Собянин и Силуанов поспорили о тратах бюджета Москвы

Глава Минфина и мэр Москвы поспорили о том, должны ли богатые регионы делиться доходами с федеральным бюджетом. Силуанов заявил, что Минфину хотелось бы забрать немного ресурсов столицы, у которой «есть определенный жирок»

Сергей Собянин и Антон Силуанов. Сентябрь 2016 года (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Министр Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии Московского финансового форума «Финансовая система конкурентоспособной экономики 21 века: вызовы и решения» поспорили о том, что является первопричиной богатства Москвы — концентрация финансовых потоков или уровень комфортности региона, передает корреспондент РБК.

Сергей Собянин, выступая на пленарной сессии, заявил, что городские агломерации должны стремиться улучшать условия жизни людей: эффективно использовать территории, комплексно развивать транспортную и социальную инфраструктуры. «На мой взгляд, у каждого крупного города не менее 30% ресурсов должно идти на инвестиции на развитие. Иначе город будет стагнировать, динамика экономики будет уменьшаться, качество жизни ухудшаться», — заявил мэр Москвы.

По его словам, в Москве в последние годы удалось снизить расходы, нарастить объемы инвестиций и выйти на оптимальные параметры бюджета, а также стабильно планировать развитие города на десятилетия вперед.

«Я хочу сказать, что Москва настолько сильный с точки зрения финансов субъект, что может даже давать взаймы федеральному бюджету», — шутливо отреагировал на это Антон Силуанов.

Собянин в ответ заметил, что Москва может «потратить все деньги» и начать просить взаймы у Минфина.

Министр финансов, отвечая мэру Москвы, подчеркнул, что столица действительно один из самых крупных с точки зрения бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Этому способствует то, что в Москве собраны финансовые компании, зарегистрированы крупные холдинговые компании, в том числе сырьевого сектора, поэтому в городе работает большое количество высококвалифицированных специалистов, которые получают высокую зарплату.

«И именно притягивание сюда высокообеспеченных компаний и специалистов дает больше доходов этому субъекту. А почему это происходит? Потому что действительно создается лучшая инфраструктура, лучшая социальная и инженерная инфраструктура. Это все притягивает сюда лучших людей и компании», — подчеркнул Силуанов. По его мнению, это дает более высокие темпы роста Москвы по сравнению с другими субъектами РФ. «Здесь во многом политика города как инвестиционно привлекательной территории очень важна, это дает новые рабочие места, новые доходы и, соответственно, дает больше благополучия для тех граждан, которые здесь живут», — заметил Силуанов.

Мэр Собянин на это возразил, что Москва не отбирает ресурсы у других регионов.

«Да, в свое время здесь в высокой степени были сконцентрированы доходы нефтяных компаний, газовых, но с помощью Министерства финансов и федеральных законов Москва практически полностью лишилась нефтегазовых доходов», — сказал Собянин. Москва создаст 3,5 млн рабочих мест по всей России, около 2,5 трлн руб. идет в перераспределение от доходов Москвы во внебюджетные фонды, доходы федерального бюджета, позволяя балансировать доходы других регионов, подчеркнул он. «Каждый десятый рубль в ПФР и ФОМС — это рубль, заплаченный москвичами. Москва не конкурирует с другими регионами, Москва конкурирует с другими городами мира», — подытожил мэр столицы.

Антон Силуанов в ответ пошутил, что Минфину хотелось бы «забрать немного ресурсов из Москвы, видим, что есть определенные запасы, жирок». Но федеральные власти видят и ценят эффективность трат в Москве. «Вопрос создания таких же условий в других крупных центрах — задача руководителей городов и регионов, которые должны брать пример с Москвы», — подвел итог спора глава Минфина.

Москва второй год занимает первое место в рейтинге регионов с самой эффективной налоговой политикой, свидетельствуют данные исследования PwC. Рейтинг эффективности также показал, что регионы, которые не получают дотации из федерального бюджета, в целом проводят более эффективную налоговую политику и активно расширяют налоговую базу. У тех, которые получают дотации, нет стимула увеличивать доходы, считают эксперты PwC.