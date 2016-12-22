Лукашенко поручил стремиться к созданию белорусской Tesla

Белорусским производителям электрокаров следует стремиться к уровню Tesla, заявил президент Александр Лукашенко. По его словам, для этого «немедленно» нужно найти необходимые деньги и кадры, потому что будущее — за электромобилями

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко протестировал последнюю модель электромобиля Tesla и поручил белорусским чиновникам, ответственным за развитие автомобилестроения в стране, и производителям белорусских электрокаров стремиться к этому уровню, ​говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии.

Электромобиль Tesla Александру Лукашенко «предоставили для тестирования», и он «очень высоко» оценил его динамику и технические характеристики. «Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, — идеально», — отметил Лукашенко.

«Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте... Сравните этот автомобиль с тем, который мы создали (речь идет о белорусском электрокаре на базе Geely. — РБК), и стремитесь к этому», — подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко также рассказал, что «подробно ознакомился» с недавно созданным белорусским электрокаром. «Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично», — сказал Лукашенко. Однако, по его словам, до уровня Tesla белорусскому электрокару еще далеко, и белорусскому автопрому необходимо продолжать работу в этом направлении.

«Если мы можем создать и батарею — накопитель электроэнергии — лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенции? Немедленно надо это реализовывать», — заявил Александр Лукашенко.

Белорусский Объединенный институт машиностроения 22 августа представил свой первый электромобиль, собранный на базе Geely. Мощность двигателя электрокара — 60 кВт (примерно 80 л.с.), максимальная скорость, которую мы испытывали на этом полигоне, — 110 км/ч, однако время разгона до 100 км/ч пока не определено.

​«Мы пока до конца не определили — жалеем автомобиль, поэтому поставили электронную систему защиты», — объяснил на презентации автомобиля глава института Сергей Поддубко.

По его словам, это — экспериментальный образец, созданный «с привлечением других компаний, имеющих компетенции в этом направлении».