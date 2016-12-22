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Польша назвала свои жертвы во Второй мировой войне наибольшими
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Польша назвала свои жертвы во Второй мировой войне наибольшими
Политика, 17:57
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Польша назвала свои жертвы во Второй мировой войне наибольшими
Замминистра культуры отметил, что Польша понесла самые большие человеческие потери во Второй мировой, погибли около 3 млн живших в стране евреев. Поэтому Варшава должна добиваться репараций от Берлина
Фотографии заключенных в Освенциме. Польша (Фото: Odd Andersen / AFP)

Польша понесла самые большие человеческие потери во Второй мировой войне, заявил замминистра культуры Ярослав Селлин. Чиновник заявил, что учитывает и 3 млн убитых польских евреев, так как они имели гражданство страны, а также «невообразимые материальные потери» от шестилетней оккупации. Он обвинил в разжигании войны «немцев и Советский Союз», передает польское издание Parlamentarny.

Страна, по словам чиновника, пережила две войны: «Первая началась в сентябре 1939 года, потом еще одна началась на востоке». «Необходимо, чтобы и мы, и мир, и немцы знали, насколько велики были потери, надо предъявить им [немцам] эти цифры и добиваться компенсации или по крайней мере поставить вопрос на повестку дня. Думаю, от этого нельзя отказаться», — заявил чиновник.

О праве Варшавы требовать репарации от Германии за нанесенный во время войны ущерб неделей ранее, 24 августа, заявила премьер-министр Беата Шидло. По ее словам, Польша требует «справедливости» и возмещения нанесенного ущерба. Но она добавила, что окончательное решение по этому вопросу власти пока не приняли, продолжается политическая дискуссия.

В польском сейме пообещали рассмотреть запрос депутата от правящей партии «Закон и справедливость» Аркадиуша Мулярчика об истребовании репараций с Берлина.

Требование справедливости: какие страны получали немецкие репарации Еще 1 фото
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Кабмин Польши принял в 1953 году резолюцию, в которой признавалось, что Германия полностью выполнила свои обязательства перед восточноевропейским государством; власти отказались требовать дальнейшие компенсации. Но в 2004 году премьер Польши Марек Белка решил снова поднять вопрос репараций.

Институт национальной памяти Польши в 2009 году оценил потери страны во Второй мировой войне в 5,6–5,8 млн человек. Из них 2,7 млн — этнические поляки, пострадавшие от немецкой оккупации, от 2,7 млн до 2,9 млн человек — евреи — жертвы Холокоста, 150 тыс. человек — жертвы советских репрессий.

Для сравнения: в 1946 году на Нюрнбергском трибунале СССР заявил, что за годы Великой Отечественной войны погибли 10,8 млн советских граждан. Позднее эта цифра пересматривалась, в 1960–1970-х годах говорили о 20 млн погибших. В мае 1990 года на заседании Верховного Совета СССР озвучили новые цифры жертв: 26,6 млн человек.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Польша , репарации , Вторая мировая война
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