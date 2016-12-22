Бизнесмен Сергей Михайлов рассказал о подаренных ему Путиным часах

Сергей Михайлов рассказал о том, что не пользуется часами, которыми его наградил Владимир Путин. «Они лежат как память», — пояснил он. Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что глава России никаких наград бизнесмену не вручал

Сергей Михайлов (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Бизнесмен Сергей Михайлов, упоминавшийся в декабре прошлого года в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) как «криминальный авторитет 1980-х и 1990-х» и «глава солнцевской ОПГ», впервые публично подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин наградил его часами. Об этом, как передает корреспондент РБК, Михайлов заявил в ходе своей пресс-конференции в Москве. Ее бизнесмен решил провести в связи со своими претензиями к основателю ФБК Алексею Навальному.

О том, что Путин наградил Михайлова именными часами «Президент»,​ сам бизнесмен прежде сообщал на своем официальном сайте. В настоящее время там доступны фотография часов, а также наградное удостоверение, подписанное президентом. Согласно ему, часы предпринимателю вручили 14 мая 2014 года. Путин, как пояснялось в статье на сайте Михайлова,​ таким образом отметил «шефскую помощь, оказываемую [бизнесменом] ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам героев Советского союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев России».​

Эту информацию тем не менее в комментарии радиостанции «Радио Свобода» тогда опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Мы ничего об этом не объявляли, что означает, что этого просто не было», — отмечал официальный представитель Кремля.

Внимание к этой теме в августе 2017 года привлек Алексей Навальный. «Все-таки дарил Путин часы Михайлову», — говорилось в статье в блоге оппозиционера. «Все решили, что Михайлов просто хвастался. Наградные часы придумал и «диплом о награждении часами» подделал», — отмечал основатель ФБК. При этом он указывал, что 7 августа «представитель Михайлова принесла в суд» копию распоряжения президента России о награждении Сергея Михайлова именными часами за «проведение благотворительных акций в честь 69-й годовщины Великой Победы». Фотографию документа Навальный разместил на своем сайте. «Представление поддельного приказа в суд я исключаю», — также сообщал он.​

«Они [часы] лежат как память», — заявил, в свою очередь, в ходе пресс-конференции 31 августа Михайлов. Подаренными ему Владимиром Путиным часами он, по его словам, не пользуется. Комментируя заявление официального представителя Кремля о том, что такой награды Путин бизнесмену не вручал, предприниматель отметил, что, «во-первых», он «этого не слышал». «Второе — даже если он [Дмитрий Песков] это сказал, то секретарь президента не обязан знать обо всех наградах президента», — заметил также Михайлов. «Наград президента по России, понимаете, сколько, он же [Песков] человек, не может объять необъятное», — добавил он.

В расследовании Навального о семье генпрокурора Юрия Чайки, которое было опубликовано в декабре 2016 года, Михайлов был описан как «криминальный авторитет 1980-х и 1990-х» и «глава солнцевской ОПГ, более известный как Михась». Помимо этого ФБК также упоминал об аресте Михайлова швейцарской полицией, а также утверждал, что «в Европе» бизнесмена «подозревают в отмывании средств, организации международной проституции, торговле наркотиками и связях с мафией». Кроме этого в расследовании говорилось о том, что в 1990-х годах швейцарский партнер сыновей Юрия Чайки помог бизнесмену купить виллу и оформить вид на жительство.

После этого 16 июня Михайлов подал в столичный Люблинский районный суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному и ФБК на сумму 500 тыс. руб. 7 августа суд эти претензии предпринимателя отклонил. Пока, как уточнил Михайлов в ходе своей пресс-конференции, апелляцию против Навального он не подавал. Информацию о существовании солнцевской группировки он также опроверг, пояснив, что в 1990-е годы он всегда придерживался закона.