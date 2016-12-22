ФСБ опубликовала видео признания боевика о подготовке терактов в Москве

На распространенной ФСБ записи можно увидеть, как боевик признается, что прибыл в Россию по указанию «Исламского государства»

Один из задержанных (Фото: ФСБ)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила видеозапись первого допроса одного из двух задержанных в четверг террористов, которые, по версии следствия, планировали совершить 1 сентября в Москве теракты в местах массового скопления людей.

На видео один из задержанных, отвечая на вопрос представителя спецслужбы, говорит, что прибыл в Россию, чтобы «совершить джихад».

«Чтобы взорвать, по указанию «Исламского государства» (организация запрещена на территории России), — говорит задержанный, отвечая на вопрос, что именно он хотел сделать и по чьему указанию.

В том же ролике можно увидеть самодельное взрывное устройство, которое смертник, по данным ФСБ, планировал использовать при самоподрыве, а также топор, который мог использовать второй террорист, подозреваемый в подготовке к нападениям с холодным оружием.

В состав ролика включена также сделанная ранее одним из подозреваемых видеозапись принесения им присяги на верность ИГ.

О задержании двух боевиков ИГ, планировавших совершить теракты в местах массового скопления людей в Москве, ФСБ объявила в четверг, отметив, что у одного из задержанных было изъято самодельное взрывное устройство большой мощности.

В настоящее время ФСБ рассматривает вопрос о возбуждении в отношении обоих задержанных уголовных дел.