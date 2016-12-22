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Невозможная тишина: почему не соблюдается перемирие в Донбассе
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Невозможная тишина: почему не соблюдается перемирие в Донбассе
Украинский кризис, 21:23
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Невозможная тишина: почему не соблюдается перемирие в Донбассе
Представители Киева, ДНР и ЛНР на видеоконференции обсудили нарушения «школьного перемирия» в Донбассе. У сторон при этом нет стратегических замыслов, но для полного прекращения огня не хватает политической воли, говорят эксперты
Фото: Михаил Соколов / ТАСС

В четверг, 31 августа, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе, встречи которой обычно проходят в Минске, провела видеоконференцию. Инициатором обсуждения стал Киев, заявивший о несоблюдении так называемого школьного перемирия, о котором стороны договорились в Минске 23 августа.

В ходе видеоконференции представители Украины и самопровозглашенных республик вновь на словах выразили приверженность перемирию и обвинили друг друга в его срыве. Киев предложил расследовать случаи нарушения режима тишины и назвать их виновников. Полномочный представитель ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, призвал вывести из района города Авдеевки входящие в состав Вооруженных сил Украины добровольческие батальоны. Украинская сторона ответа на это предложение не дала. По оценке полпреда ЛНР Владислава Дейнего, встреча закончилась «абсолютно безрезультатно».

Согласно замыслу, стороны должны были прекратить боевые действия с 25 августа. Представитель России на переговорах Борис Грызлов выражал надежду, что перемирие будет выполняться и станет бессрочным. О приверженности этой цели неделю назад в Минске говорили все участники переговоров — представитель Киева Леонид Кучма, полпреды самопровозглашенных республик.

Поддержка инициативе была выказана на самом высоком уровне. 22 августа во время телефонного разговора «нормандской четверки» было согласовано заявление, в котором президенты Владимир Путин, Петр Порошенко, Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «решительно поддержали» готовящееся перемирие.

Жертвы среди военных и населения

​Однако это не повлияло на реальную ситуацию в Донбассе. Режим прекращения огня не соблюдается. «Школьное перемирие» стало вторым, о котором стороны договорились этим летом и которое срывается: объявленное в июле «хлебное перемирие» также не было соблюдено. ​

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

О нарушениях заявляют Украина и самопровозглашенные республики, возлагая ответственность друг на друга; отчеты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ нарушения перемирия подтверждают.

С украинской стороны один военнослужащий погиб в первый день перемирия в результате обстрела в районе Талаковки вблизи Мариуполя, сообщил представитель штаба антитеррористической операции Анатолий Стельмах в эфире телеканала «112 Украина». О других потерях среди украинских военнослужащих представители штаба АТО не сообщали. По данным пресс-центра украинского Совета национальной безопасности и обороны, противоположная сторона с 23 августа неоднократно нарушала перемирие, обстреливая контролируемые Киевом Авдеевку, северо-восточную окраину Донецка (в районе шахты «Бутовка-Донецкая»), Зайцево, участок фронта Павлополь — Широкино.

Командование самопровозглашенных республик также фиксировало применение вооружения ВСУ в районе Ясиноватой, в окрестностях Донецка и Горловки. Со стороны ДНР 30 августа погиб один ополченец — в районе Ясиноватой, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

С 23 августа, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, среди мирных жителей ранения получили четыре человека. В ДНР, по данным ОБСЕ, с начала перемирия в день фиксируется по меньшей мере 30 взрывов снарядов, в ЛНР — более 40. До начала перемирия показатели в ДНР были выше по меньшей мере в два раза, следует из отчетов.

​Район Ясиноватой является самой жаркой точкой — там используются минометы, сообщил РБК Басурин 31 августа.

Тактика без стратегии

Эдуард Басурин отметил также, что при этом позиции украинских военных не меняются. По его мнению, ВСУ не решают сейчас каких-либо стратегических задач, а обстрелы объясняются «радикализацией Украины на всех эшелонах». Российский военный эксперт Виктор Мураховский также указывает на то, устраивая взаимные обстрелы в Авдеевке, Широкино и районах Ясиноватой, стороны не преследуют никаких стратегических задач.

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Как следует из отчета ОБСЕ за 29 августа, не все участники боевых действий получили приказ о прекращении огня. Во вторник члены патруля миссии спросили двух вооруженных мужчин, одетых в камуфляжную одежду, что им известно о возобновлении обязательств по соблюдению режима прекращения огня. Один из них заявил, что слышал о таком возобновлении только по телевидению, говорится в сводке миссии. Сотрудник погранслужбы Украины на контрольном пункте в селе Пищевик (к северо-востоку от Мариуполя) сообщил, что узнал о перемирии из новостей и ему лично неизвестно о каких-либо приказах связи с этим.

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Отсутствие долгосрочного перемирия украинский политолог Вадим Карасев объясняет нежеланием всех сторон переходить к политическому урегулированию. Согласно минским соглашениям, в зоне конфликта должно быть сначала установлено ​перемирие и отведены войска, после чего самопровозглашенные республики и Киев должны перейти к проведению выборов и принятию законов, регулирующих статус Донбасса. Однако ни Киев, ни ДНР с ЛНР, ни Москва на данном этапе не заинтересованы в политическом урегулировании: президент Порошенко и президент Путин находятся в начале новых президентских кампаний (выборы главы государства на Украине должны пройти в 2019 году) и к компромиссам не готовы, объясняет Карасев.

Автор: Полина Химшиашвили.
При участии: Ксения Безвиконная.
Теги: Украина , Денис Пушилин , Петр Порошенко , обстрел , ДНР и ЛНР
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