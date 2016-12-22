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Орешкин прокомментировал сообщения о своей роли «фаворита Путина»
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Орешкин прокомментировал сообщения о своей роли «фаворита Путина»
Политика, 11:54
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Орешкин прокомментировал сообщения о своей роли «фаворита Путина»
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ответил на предположение о том, что он является новым «фаворитом» российского президента. Глава ведомства, говоря об этом, заявил, что он «выполняет и будет выполнять свою работу»
Максим Орешкин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал слухи о том, что он является «фаворитом Путина», соответствующее заявление он сделал на брифинге в министерстве, передает корреспондент РБК.

«Есть моя работа, которую я выполняю и буду выполнять», — заявил Орешкин, отвечая на вопрос, соответствуют ли реальности сообщения СМИ, которые называют его президентским фаворитом.

Агентство Bloomberg в пятницу, 25 августа, со ссылкой на три источника, «знакомых с образом мыслей Путина», сообщило, что российский президент избрал своим фаворитом Максима Орешкина, который обладает бóльшим политическим весом, чем другие представители высших эшелонов власти.

По информации Bloomberg, который ссылается на слова источников, подтверждением этого факта является то, что именно Орешкин раскрыл детали первой встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в этом году на саммите G20 в Гамбурге.

«Он немножко так ввернул президенту Трампу, сказал, что президент Трамп говорит о справедливости в мировой торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения, торговые ограничения», — говорил Орешкин, рассказывая о деталях встречи Путина и Трампа.

Максим Орешкин возглавил Минэкономразвития в конце 2016 года, сменив на своем посту Алексея Улюкаева, в отношении которого расследуется дело о получении крупной взятки. При назначении Орешкина Путин приветствовал нового министра словами: «Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития».

До 2015 года Орешкин возглавлял департамент долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов. Глава ведомства Антон Силуанов, приветствуя новую должность Орешкина, назвал его «классным макроэкономистом» и «суперквалифицированным специалистом».

В 2004 году Орешкин окончил магистратуру Высшей школы экономики по направлению «экономика». С 2002 по 2006 год был заведующим сектором Центробанка. Затем в течение четырех лет работал управляющим директором в Росбанке.

Авторы: Ася Сотникова, Антон Фейнберг.
Теги: Минэкономразвития , Bloomberg , Максим Орешкин , фаворит Путина
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