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WSJ связала проекты экс-советника Трампа с Дерипаской и интересами России
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WSJ связала проекты экс-советника Трампа с Дерипаской и интересами России
Политика, 12:18
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WSJ связала проекты экс-советника Трампа с Дерипаской и интересами России
Газета узнала детали о трех проектах фирмы экс-советника Трампа в Грузии, на Украине и в Черногории, которые велись «в политических интересах России». Они были связаны, утверждает WSJ, с Дерипаской или его окружением
Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Компания по политическому консалтингу Пола Манафорта более десяти лет вела работу не только на Украине, но и в Грузии и Черногории, деятельность была связана с политическими интересами России, пишет The Wall Street Journal. Источниками изданиями стали политконсультант, осведомленный о деятельности фирмы Манафорта, консультант Филип Гриффин, сотрудничавший с этой фирмой, а также бывшие послы США в указанных странах. Газета сообщает, что ей удалось установить, что эта деятельность была более масштабной «по охвату и по амбициям», чем сообщалось ранее, и что в каждом случае Манафорт или его окружение контактировали с бизнесменом Олегом Дерипаской или его окружением. Газета называет его «международным деятелем со связями в политике, чьи проекты иногда со​​впадали с планами Владимира Путина во внешней политике».

Услуги политконсалтинга Манафорт предоставлял через компанию Davis Manafort Partners (DMP), которой он управлял вместе с партнером Риком Дэвисом.

В начале 2004 года один из партнеров Дерипаски Натаниэль Ротшильд пригласил Дэвиса в офис «Базового элемента» в Москве, рассказал газете осведомленный о делах DMP политический консультант. Там он познакомился с бывшим министром безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. Целью встречи было разработать план возвращения Гиоргадзе на влиятельные позиции в Грузии.

Это произошло после «революции роз» и разворота Тбилиси в сторону западных стран. По словам собеседника издания, Ротшильд намеревался инвестировать в Грузию, начиная с виноградников, а затем просить правительство Грузи разрешить Гиоргадзе вернуться на родину.

В 2004 году Ротшильд и Дэвис ужинали в Тбилиси с новым президентом страны Михаилом Саакашвили, но тот разрушил их планы, и задумку отложили, рассказал источник.

Кеннет Яловитц, бывший послом США в Грузии с 1998 по 2001 год, заявил изданию, что «Гиоргадзе был бы лояльным и заслуживающим доверия подчиненным» России. Представитель Манафорта Джейсон Малони подтвердил, что DMP работала в Грузии, но что Манафорт не играл никакой роли, Саакашвили от комментариев отказался.

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Политика

Второй проект был связан с Украиной. Сотрудничавший в Грузии с DMP консультант Филип Гриффин рассказал газете, что, когда он возвращался из Грузии, ему позвонил Дэвис и перенаправил его на Украину, чтобы помочь Дерипаске и Ротшильду, пишет газета. «Задача на этот раз была мне понятна: сбор информации», — заявил он.

В конце декабря 2004 года, по словам Гриффина, Дерипаска отправил Манафорта в Донецк на встречу с бизнесменом Ринатом Ахметовым. «Мы рассказали им о настроениях в Вашингтоне», — пояснил Гриффин. Настроения заключались в том, чтобы не выступать против «оранжевой революции» 2004 года, приведшей к власти Виктора Ющенко.

Ахметов активизировал кампанию по «вестернизации» имиджа его холдинга, System Capital Management, пишет WSJ. Для помощи в этом он обратился к услугам DMP. Ахметов, по словам собеседника газеты, согласился заплатить за это €10 млн. После этого Манафорт сотрудничал с Ахметовым по другому проекту, связанному с «дружественной по отношению к России политической партией на Украине», но Дерипаска с этим проектом связан не был. Газета указывает, что в рамках этого проекта были контакты с членами Партии регионов Януковича.

Представитель Ахметова от комментариев отказался, представитель Януковича не ответил на запросы издания.

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В 2005 году Дерипаска «нанял DMP для работы в Черногории», пишет газета, которая тогда была частью Государственного союза с Сербией, но уже делала шаги в сторону независимости. Дерипаска закрывал там сделку по приобретению плавильного и бокситового рудников.

Экс-посол США в Сербии и Черногории с 2004 по 2007 год Майкл Полт сказал WSJ, что эта сделка «была частью попытки определить будущее Черногории и определить, кому достанутся политические и экономические рычаги влияния в стране».

Представитель Манафорта Малони заявил, что работа на Дерипаску в Черногории заключалась в том, чтобы продвигать коммерческие интересы бизнесмена. «Один из проектов был связан с поддержкой референдума в Черногории о членстве в ЕС, это мера, против которой выступала Россия», — добавил Малони. Дерипаска, пишет газета со ссылкой на экс-посла Полта, ушел из Черногории, когда там стали доминировать проевропейские силы, а государство прекратило субсидировать его бизнес.

Манафорт отказался давать комментарии WSJ. Его представитель Джейсон Малони заявил, что «цель работы господина Манафорта для господина Дерипаски и его компании «Русал» была в продвижении коммерческих интересов компании». Представитель Дерипаски Евгения Клюкач заявила WSJ, что бизнесмен отказался комментировать информацию издания. Представитель Дерипаски отказался от комментариев для РБК.

Еще в августе 2016 года The New York Times писала о возможном коммерческом сотрудничестве Дерипаски с Манафортом. В конце марта о возможных связях Манафорта и Дерипаски сообщило агентство Associated Press, по его информации, Манафорт и Дерипаска сотрудничали с 2006 по 2009 год, до этого Манафорт создал «стратегический план», выгодный для российского президента. Представитель Дерипаски в комментарии РБК подтвердил контакты с Манафортом, но отметил, что тот оказывал только «консультационные услуги инвестиционного характера», они были связаны с деловыми интересами бизнесмена. Дерипаска назвал информацию AP «злонамеренной ложью» и подал на агентство в суд, потребовав $75 тыс. за клевету.

Манафорт в 2016 году руководил избирательной компанией Дональда Трампа, но был вынужден уйти после того, как в СМИ появились сообщения о его связях с Януковичем и его политической партией.

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Украина , Грузия , Ринат Ахметов , Олег Дерипаска , Черногория , Михаил Саакашвили , Пол Манафорт ...
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