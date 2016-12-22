Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы и селфи

Компания «ИМА-Консалтинг» — победитель конкурса ЦИК — предложила привлечь людей на выборы с помощью селфи-акций и мемов. Ранее РБК писал, что она попросила у ЦИК 35 млн руб. на работу

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Победитель конкурса Центральной избирательной комиссии компания «ИМА-Консалтинг» предложила использовать для популяризации выборов президента соцсети и флешмобы. Об этом узнала газета «Ведомости».

В конкурсной заявке компания предложила мотивировать избирателя, исходя из важности сделанного выбора, так как это «выбор будущего России», и делая упор на семейные ценности, сравнивая государство с «большой семьей».

Для популяризации выборов «ИМА-консалтинг» предлагала использовать ресурсы Mail.ru Group — соцсети «В контакте», «Одноклассники». При этом с оговоркой, что «с Mail.ru Group это нужно еще согласовать». В соцсетях компания предложила заниматься мониторингом, «реагировать на негатив» и использовать мемы. В пример авторы концепции предложили такую фразу: «Куда ушел Малахов? На выборы».Также в компании предложили запустить аукцию — за самые удачные селфи на избирательном участке вручать грамоты ЦИК.

Тем не менее в «ИМА-Консалтинг» отметили общее недоверие к выборам и существование мнения, что от результатов конкретного волеизъявления мало что зависит.

Ранее РБК писал, что «ИМА-консалтинг» после победы запросила на свою работу 35 млн руб. Гендиректор фирмы Вартан Саркисов говорил РБК, что компания разработает наружную рекламу, видео- и аудиоролики, рекламу в интернете и будет работать с соцсетями и СМИ.

О том, что Mail.Ru Group является главным претедендентом Кремля и ЦИК на подготовку digital-стратегии президентских выборов 2018 года, сообщал ранее РБК со ссылкой на источники. «Задача состоит в привлечении избирателей на выборы, чтобы не было проблем с низкой явкой и спекуляций после выборов на эту тему», — говорил высокопоставленный источник РБК в Кремле.