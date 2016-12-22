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FT узнала о даче Ахметшиным показаний по делу о связях Трампа с Россией
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FT узнала о даче Ахметшиным показаний по делу о связях Трампа с Россией
Политика, 03:19
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FT узнала о даче Ахметшиным показаний по делу о связях Трампа с Россией
Лоббист Ринат Ахметшин несколько часов давал показания о встрече с сыном Трампа, на которой адвокат Наталья Весельницкая обещала передать «уличающие» Хиллари Клинтон данные
Дональд Трамп-младший (Фото: Carolyn Kaster / AP / East News)

Экс-сотрудник ГРУ СССР Ринат Ахметшин, встречавшийся с советниками предвыборного штаба Дональда Трампа, дал показания по делу о связях Трампа с Россией. Показания Ахметшин давал перед большим жюри, которое созвал спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника знакомых с ситуацией.

К расширенной коллегии присяжных (или большое жюри) в США обращаются для получения доказательств и определения, следует ли продолжать расследование.

Ахметшин, работавший в лоббистской организации Human Rights Accountability, имеет двойной гражданство — России и США. По данным FT, он давал показания под клятвой в течение нескольких часов в пятницу, 11 августа.

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Ринат Ахметшин и адвокат Наталья Весельницкая встречались 9 июня 2016 года в Trump Tower в Нью-Йорке с сыном Трама Дональдом Трампом-младшим. Он согласился на встречу, так как ему обещали передать информацию, компрометирующую оппонента Трампа Хиллари Клинтон. На встрече также присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер. Позднее Трамп-младший опубликовал переписку, из которой следовало, что предложение о встрече он получил от российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова.

«Я не знаю о чем вы говорите... Я не буду давать каких-либо комментариев», — сказал Ахметшин в разговоре с FT. Тем не менее он пообещал «полностью сотрудничать» со следствием. Представитель офиса Мюллера не стал отвечать на вопросы FT.

Ахметшин, кроме того, рассказал изданию детали встречи с Кушнером и Трампом-младшим. По его словам, Весельницкая принесла на встречу досье о том, как «грязные деньги попали в Манхэттен и были вложены в поддержку политических кампаний». Он сказал, что ненадолго поднимал тему отношений России и США.

Весельницкая обсуждала также «закон Димы Яковлева», принятый в ответ на «закон Магнитского», сказал Ахметшин. Об этом говорил ранее и сам сын Трампа.

В разговоре с FT Ахметшин сказал, что является «наемников» и не выступает ни за, ни против России. По его словам, он в работал на российский фонд, который нацелен на отмену запрета России на усыновлении сирот гражданами США.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Дональд Трамп-младший , Ринат Ахметшин
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