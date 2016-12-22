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17:15
Андрей Гатинский
СМИ узнали о появлении у Кириенко советника по работе с соцсетями

Сергей Кириенко

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Максут Шадаев может перейти работать из правительства Подмосковья в Кремль, где станет советником Сергея Кириенко по политике властей регионов в соцсетях. В правительстве Московской области Шадаев курирует связь и ИТ

Министр информационных технологий Московской области Максут Шадаев будет назначен советником на общественных началах первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко. Шадаев займется информационной политикой региональных властей в социальных сетях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в управлении по общественным проектам администрации президента. По данным издания, распоряжение о назначении Шадаева должен 31 мая подписать руководитель администрации Антон Вайно.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил газете, что власти региона готовы «взаимодействовать, выполнять поставленные задачи». Какие именно задачи может Шадаев ставить перед регионами и в чем заключается взаимодействие, Потомский не уточнил.

Министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев также является зампредом правительства Московской области. Согласно официальной биографии Шадаева, перед тем, как стать чиновников, он на протяжении пяти лет с 1999-го по 2004-й год работал на руководящих должностях в IT-компаниях. В 2008 году он также занял должность помощника руководителя президентской администрации и проработал на ней до 2012 года. В это время главами АП были Сергей Нарышкин (до декабря 2011 года) и Сергей Иванов. В 2012 году Шадаев перешел работать советником Нарышкина в Госдуме. В правительство Московской области на должность министра Шадаев перешел в феврале 2014 года.

Во время работы Шадаева в должности министра ИТ и связи Подмосковья правительство региона выступило с инициативой запретить чиновникам пользоваться иностранными мессенджерами и облачными сервисами. Шадаев заявлял, что чиновники будут использовать единую защищенную платформу для обмена сообщениями, что обеспечит конфиденциальность передаваемых данных.

О возможном назначении Шамаева на должность 17 мая писала «Газета.ru», но, по данным издания, он тогда не прошел «все процедуры проверки». 

Теги
Кремль, Интернет, соцсети
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