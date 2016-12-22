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Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов
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16:42
Анна Трунина
Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Россия в ответ на высылку из Молдавии пяти своих дипломатов из страны объявила пятерых представителей молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Они в течение трех дней должны покинуть страну

​Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата пятерых сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве и предписало им покинуть страну в течение трех дней. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В среду, 31 мая, министерство вызвало к себе советника-посланника посольства Молдавии в России Николая Мыйню и вручило ему ноту, в которой идет речь о том, что Москва требует выслать из страны пятерых дипломатов республики.

«Российская сторона выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Так в МИДе ответили на действия молдавских властей, которые 29 мая объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата и предписали им покинуть Молдавию в течение 24 часов. Премьер-министр республики Павел Филип позже пояснил, что Молдавия выслала дипломатов на основе информации спецслужб. «Это все, что я могу сказать к этому моменту. Я не могу сообщить все причины, которые были предоставлены спецслужбами», — заявил он, не назвав при этом имена российских дипломатов, которые попали под ограничения.

Президент Молдавии Игорь Додон высылку российских дипломатов тогда осудил, назвал решение правительства республики «возмутительным» и направленным «против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией». На своей странице в Facebook он подчеркнул, что потребует отчета от глав МИДа и Службы информации и безопасности, которые подписали указы о высылке.

Комментируя высылку дипломатов своей республики агентству «РИА Новости», молдавский президент выразил надежду, что Россия не будет вводить меры экономического и социального характера.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «ситуация парадоксальная, но показательная». «Очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии», — заключила Захарова.​ 

Теги
Россия, Молдавия, дипломаты, персона нон грата
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