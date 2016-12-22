Железная фрау: как споры с Трампом и Эрдоганом укрепляют рейтинг Меркель

Ангела Меркель и Дональд Трамп Фото: Joshua Roberts / Reuters

Дональд Трамп активно критикует Берлин, отношения Германии и Турции близки к точке замерзания, а встречи канцлера с Владимиром Путиным кончилась ничем. Но рейтинг поддержки Ангелы Меркель внутри страны сильно вырос

Атлантический раскол

30 мая, за месяц до саммита G20, который пройдет 7–8 июля в Гамбурге, президент США Дональд Трамп вновь подверг Берлин критике.

«У нас большой торговый дефицит с Германией, немцы также тратят намного меньше должного на НАТО и оборону. Это плохо для США. Это изменится», — написал президент США в Twitter. Это не первый случай, когда он критикует оборонную и экономическую политику ФРГ. Известно, что он, в частности, недоволен тем, что немецкие автопроизводители заполнили американский рынок. Об этом 26 мая сообщил директор Национального экономического совета США Гэри Кон.

Немецкие политики и канцлер Ангела Меркель остро отреагировали на высказывания американского президента. 28 мая, во время встречи с представителями Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене, Меркель заявила, что Европа должна идти своим путем. «Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, закончились. Мы, европейцы, должны взять судьбу в свои руки», — цитирует ее Bloomberg.

Саммиты «семерки» и НАТО, которые состоялись на прошлой неделе, также продемонстрировали растущие разногласия. Встреча G7 на Сицилии закончилась едва ли не провалом из-за споров между США и другими странами о проблеме глобального потепления, отмечает Deutsche Welle. Европейские лидеры опасаются, что Трамп может выйти из Парижского соглашения по климату, тогда как Меркель является его твердым сторонником. На саммите НАТО Трамп призывал увеличить расходы на оборону, а в правительстве ФРГ уверены, что Германия вносит достаточный вклад.

Разногласия между Германией и США обостряются во многом потому, что президент и канцлер не смогли установить личный контакт во время первой встречи 17 марта в Вашингтоне, считает Штефан Майстер, эксперт Совета по международным делам Германии (DGAP).

Трамп против всего того, за что выступает Германия: он критикует свободную международную торговлю и режимы, благоприятствующие ей, ориентацию НАТО прежде всего на разрешение кризисных ситуаций, а не на наращивание вооружений, поясняет Майстер. На данный момент Меркель едва ли не последний европейский политик, который выступает против протекционизма, за который ратует Трамп, заявил РБК Мирко Хемпель, руководитель филиала Фонда имени Эберта в России.

Напряжение в отношениях между Берлином и Вашингтоном может навредить НАТО, но вряд ли приведет к серьезному кризису внутри альянса, считает Хемпель. «США больше, чем президент Дональд Трамп, и ЕС не будет жертвовать долголетними отношениями [с Америкой] из-за заявлений и поведения президента США», — полагает эксперт.

При этом пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер 30 мая назвал отношения между Трампом и Меркель «совершенно фантастическими». «Они хорошо ладят друг с другом, он ее очень сильно уважает», — цитирует его Reuters.

У американского президента вряд ли получится быстро наладить диалог с Меркель, несмотря на то что США и Германия имеют общие политические и экономические интересы, полагает Майстер. Хотя отношения Меркель с предыдущими американскими лидерами Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой тоже вначале были прохладными, но со временем нормализовались, напоминает Майстер: «В конечном итоге оба признали Меркель как лидера Европы и установили с ней хорошие отношения».

Кризисы на востоке и юге

В кризисе отношения Германии с еще одним членом НАТО — Турцией. Последнее подтверждение тому — прозвучавшее 15 мая предложение Ангелы Меркель перевести немецких военных с базы НАТО «Инджирлик» в Турции в другой пункт дислокации. В качестве одного из вариантов размещения она назвала Иорданию. Инициатива была высказана после отказа Анкары пропустить немецких депутатов на эту базу, где проходят службу около 260 немецких солдат, участвующих в операции против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Представитель немецкого МИДа отмечал, что решение Турции является «абсолютно неприемлемым».

Можно сказать, что это был ответный шаг Анкары — в преддверии апрельского референдума об изменении Конституции Турции турецкие политики хотели провести агитационную кампанию в Германии, но получили официальный отказ немецких властей.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель Фото: Presidential Press Service / AP

Между тем без активного содействия Турции ЕС не сможет решить миграционную проблему. В прошлом году союз при активном участии Ангелы Меркель заключил сделку с Турцией, по которой все нелегальные мигранты, попавшие в Грецию из Турции, должны быть высланы обратно в эту страну. ​

Подход правительства ФРГ к миграционной проблеме ужесточался в течение всего 2016 года. В итоге власти сумели взять под контроль поток беженцев с Ближнего Востока, и сейчас рейтинги Меркель растут. Согласно последнему опросу Infratest для телеканала ARD, в мае 2017 года ее поддержка составляла 63%, 37% опрошенных немцев высказали несогласие с политикой канцлера. Снижение числа беженцев подтверждают данные европейского статистического бюро Eurostat. Если в летние месяцы 2016 года число первичных заявок на получение убежища в Германии достигало 80–90 тыс. ежемесячно, то в первые четыре месяца 2017 года показатель упал до 15–20 тыс.

В мае 2016 года позиции Меркель были более зыбкими: 55% поддержки против 45% несогласных. В то же время январский опрос Infratest показал: среди важнейших для немцев политических тем 2017 года с огромным отрывом лидирует миграция и беженцы (обеспокоены 40% опрошенных), следом идут безопасность и внутренняя политика в целом (11%). Опрос был проведен вскоре после теракта на берлинской рождественской ярмарке в декабре 2016 года.

В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы, и по опросам пока лидирует блок ХДС/ХCC, который уже трижды выдвигал Меркель на пост главы правительства.

«Миграционная политика Меркель будет ужесточаться во время предвыборной кампании, поскольку непредсказуемость в международных отношениях растет, равно как и террористическая угроза. ЕС находится в состоянии кризиса, — говорит Штефан Майстер. — С образом Меркель для немцев связаны предсказуемость, стабильность. Она представляет сильную Германию в Европе».

В мае Меркель побывала в Сочи, где ее переговоры с президентом России Владимиром Путиным в очередной раз подтвердили — у них разное видение причин и способов выхода из украинского кризиса. Но оба высказались за сохранение «нормандского формата» и выполнение минских соглашений.

Позиция Меркель заключается в том, что залогом сильных позиций Европы в мировой политике является не только дружба с США и Британией, но и добрососедские отношения с Россией, насколько они сейчас возможны, отмечает руководитель московского отделения Фонда Ханнса Зайделя Ян Дрезель. «В этом ключе и стоит рассматривать поездку Меркель в Сочи в начале мая на встречу с президентом Путиным. Хотя, конечно же, первопричиной было обсуждение грядущего саммита G20», — пояснил Дрезель.​