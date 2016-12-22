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Польша сочла размещение не менее двух дивизий США необходимым для обороны
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Польша сочла размещение не менее двух дивизий США необходимым для обороны
Политика, 30 сен, 23:54
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Польша сочла размещение не менее двух дивизий США необходимым для обороны
Министр обороны Польши считает, что в стране для обороны и противостояния внешним угрозам необходимо разместить не менее двух дивизий США. Ранее парламент Польши постановил увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП
Антоний Мацеревич (Фото: /Kacper Pempel / Reuters)

Глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что стране необходимо больше американских военных для ее защиты. Интервью с ним публикует издание Wpolytice.

​«С точки зрения необходимой обороны Польши, должно быть на порядок больше, точно больше двух дивизий», — ответил Мацеревич на вопрос журналиста о том, сколько Польше требуется военных США. В одной дивизии США в среднем может быть около 15 тыс. военных.

Мацеревич добавил, что его слова «не означают, что мы обсуждали эти числа, или этот вопрос рассматривается».​

Он также прокомментировал информацию о том, что Польша увеличивает траты на армию. Эти средства «необходимы» для того, чтобы «противостоять угрозам», сказал Мацеревич. Дополнительные финансирование будет потрачено на модернизацию САУ «Краб» и системы противоракетной обороны «Висла».

В сентябре польский парламент одобрил повышение расходов на оборону. Документ предписывает к 2020 году увеличить расходы на оборону до 2,1% ВВП, а в 2020 до не менее 2,5% ВВП. НАТО при этом не требует от состоящих в блоке стран тратить на оборону более 2%.

Мацеривич тогда объяснил расширение расходов на армию ответом на «угрозы с Востока». Россия «использует силу для достижения своих политических целей», говорил он.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: США , Польша , Варшава , оборона
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