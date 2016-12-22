Минобороны объявило о сильнейших за последние месяцы потерях ИГ в Сирии

Боевики запрещенных группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» понесли самые серьезные за последние месяцы потери в Сирии. За десять последних дней сентября было убито свыше 2000 боевиков, рассказали в Минобороны

Попытки наступления террористических группировок «Джебхат ан-Нусры» и «Исламское государство» (обе группировки запрещены в России) на западе и востоке Сирии, которые продолжались на протяжении последней недели, завершились провалом. Об этом сообщил в субботу, 30 сентября, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, боевики понесли самые сильные потери за последние несколько месяцев. В частности, как уточнил Конашенков, с 19 по 29 сентября в результате точных ракетно-авиационных ударов ВКС России подтвержденные потери террористов составили 2 359 боевиков убитыми и около 2,7 тысяч ранеными. «Среди них 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ», — сказал представитель Минобороны.

На своей странице в Twitter Минобороны опубликовало видео авиаударов по позициям боевиков «Джебхат ан-Нусры» и «ИГ».

Конашенков подчеркнул, что террористам «Джебхат ан-Нусры» и ИГ нанесен значительный урон. Он отметил, что поддержку «на земле» сирийской армии активно оказывали вооруженные формирования, присоединившихся к процессу примирения в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

«В настоящее время сирийскими войсками при поддержке ВКС России завершается операция по окружению и уничтожению вторгшейся с территории Ирака крупной группировки (более 1,5 тыс.) боевиков ИГ на востоке провинции Дейр эз-Зор», — добавил Конашенков.