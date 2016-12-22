Крым ответил на планы Киева судиться из-за моста через Керченский пролив

Риторика Украины относительно моста через Керченский пролив является «галлюцинациями», заявили в правительстве Крыма, комментируя решение Киева начать судиться с Россией из-за начала строительства транспортного объекта

Строительство моста через Керченский пролив (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Министр по информации и массовым коммуникациям Крыма Дмитрий Полонский в разговоре с РБК заявил, что вопросам экологической безопасности при строительстве моста уделяется «колоссальное внимание». Он отметил, что работы по строительству моста проводятся таким образом, чтобы «исключить какой-либо ущерб».

«Ученые, экологи за всем следят. Все проектные решения были согласованы, за этим пристально следят. Я знаю, что ухудшение экологической ситуации не фиксируется», — сказал Полонский, комментируя заявления президента Петра Порошенко о необходимости подать иск против России из-за строительства моста через Керченский пролив, которое, по его словам, угрожает безопасности страны и нанесет экологический ущерб региону.

«Больным людям свойственно принятие неожиданных решений, хотя для той болезни, которая поразила верхушку украинской власти это [заявление о подаче в суд из-за строительства Керченского моста] очень даже предсказуемое действие. Им нужно как-то доказывать недовольному украинскому народу, что они находятся на своих местах, поэтому им нужен образ врага в виде России», — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что не понимает риторику украинских властей.​ «Они то заявляют, что строительство моста — фейк, и в тоже самое время подают претензии насчет его строительства. Им надо как-то разобраться в своих галлюцинациях», — заявил Полонский.

Накануне, 29 сентября, Порошенко поручил подать в суд иск на Россию из-за строительства Крымского моста через Керченский пролив. Пресс-секретарь Святослав Цеголко пояснил, что разбирательство Киев хочет начать за нанесение экологического ущерба.