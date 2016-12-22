СМИ назвали число отправляемых президентом в отставку губернаторов

Президент Владимир Путин планирует в ближайшее время отправить в отставку от 8 до 11 глав регионов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Замены среди губернаторов должны завершиться к 10 октября

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В ближайшее время президент Владимир Путин может отправить в отставку от 8 до 11 губернаторов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации главы государства.

«Это завершится к 10-му числу (10 октября), по итогам будет предложено от 8 до 11 замен новых кандидатов в губернаторы, с учетом тех, о которых уже объявлено. Количество отставок целиком зависит от решения президента», — сказал собеседник.

Материал дополняется.